Aydın'da lokum paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Aydın'ın Didim ilçesinde lokum paketlerine zulalanmış sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Giriş: 05.09.2023 - 14:34 Güncelleme: 05.09.2023 - 14:34
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, plakası belirtilmeyen otomobili takibe aldı.
Durdurulan araçta lokum paketlerine gizlenmiş 960 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Polis, H.M, H.K. ve E.T'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.