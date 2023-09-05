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        Aydın'da otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 19:49 Güncelleme: 05.09.2023 - 21:18
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        Aydın'da otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı
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        H.B. yönetimindeki 09 AIH 800 plakalı otomobil, Durasıllı Mahallesi'nde, A.V. idaresindeki 09 NM 005 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü H.B. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Öte yandan, otomobilin hafif ticari araca çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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