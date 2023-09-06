Aydın'da otobüs denetim noktası oluşturuldu
Aydın'da otobüs kazalarının önlenmesi amacıyla oluşturulan denetim noktasında polis ekipleri otobüsleri denetledi.
Giriş: 06.09.2023 - 04:07 Güncelleme: 06.09.2023 - 04:22
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetim Şube Müdürlüğü "Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Alınacak Trafik Tedbirleri" konulu genelge yayımladı.
Bu kapsamda Aydın-Denizli kara yolunda denetim noktası kuruldu.
Ekipler, denetledikleri şehirler arası yolcu ve tur otobüslerinde, şoför ve vatandaşlara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.