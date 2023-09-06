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        Aydın'da otobüs denetim noktası oluşturuldu

        Aydın'da otobüs kazalarının önlenmesi amacıyla oluşturulan denetim noktasında polis ekipleri otobüsleri denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 04:07 Güncelleme: 06.09.2023 - 04:22
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        Aydın'da otobüs denetim noktası oluşturuldu
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        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetim Şube Müdürlüğü "Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Alınacak Trafik Tedbirleri" konulu genelge yayımladı.

        Bu kapsamda Aydın-Denizli kara yolunda denetim noktası kuruldu.

        Ekipler, denetledikleri şehirler arası yolcu ve tur otobüslerinde, şoför ve vatandaşlara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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