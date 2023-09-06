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        Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu gözaltına alındı

        Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 10:35 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:35
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        Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu gözaltına alındı
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        İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, ilçe girişindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Narkotik köpeği Veston'un da desteğiyle araçta arama gerçekleştirildi.

        Jandarma ekipleri Filistin uyruklu M.F.W.J'nin üzerinde ve eşyalarında çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve esrar buldu.

        İncelemede, yabancı uyruklu şüphelinin vize ve ikamet izni ihlalinden arandığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan şüpheli ifade işlemleri için karakola götürüldü.

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