Söke'nin kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlanıyor

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, törendeki konuşmasında, işgale karşı direnen Kuvayımilliyecilerin destan yazdığını belirtti.

Şanlı tarihi yazan kahramanların hiçbir zaman unutulmayacağına işaret eden Arıkan, "Bu büyük mücadeleye önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, özgürlük mücadelesi uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi minnetle ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Törende, Söke Halk Eğitim Müdürlüğü ve Söke Belediyesi Halk Oyunları ekiplerince zeybek gösterisi sunuldu.

Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve ilçe protokol üyeleri törende yer aldı.