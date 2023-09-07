Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

Atatürk Kent Meydanı'ndaki törende, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra konuşma yapan Çerçioğlu, "101 yıl önce bugün; kadınıyla, erkeğiyle genciyle, yaşlısıyla tek yürek olan Aydınlıların en büyük destanı yazdığı gündür. Kurtuluş mücadelesinin en büyük destanının yazıldığı Aydın, 2 kez işgal edilip 2 kez bağımsızlığına kavuşan tek şehirdir. Bizler bu şanlı destanın mirasçıları olarak bağımsızlığımızdan hiçbir zaman taviz vermedik. Ve asla da vermeyeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Halk oyunları ve bando gösterisinden sonra katılımcılar, 7 Eylül Şehitler Abidesi ve Çanakkale Şehitleri Anıtı'na karanfil bıraktı.

Törene, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, CHP Milletvekilleri Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız, Evrim Karakoz, İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.