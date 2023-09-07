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        Germencik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı

        Germencik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:14 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:14
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        Germencik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı
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        Cumhuriyet Meydanı'ndan düzenlenen törende, Germencik Belediye Başkan Vekili Orhan Aydoğmuş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

        Saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

        Törende konuşan Orhan Aydoğmuş, "İşgal yıllarında büyük üzüntü ve acılara sahne olmuş bu coğrafyada gerçekleştirilen büyük katliamlar hala belleklerimizde tazeliğini koruyor. Bugün bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız bir şekilde zaferlerimizi kutluyoruz." diye konuştu.

        Daha sonra protokol üyeleri tarafından, Yunanlılar tarafından şehit edilenler için Kanlı Bahçe'de yaptırılan anıta karanfil bırakıldı. Ardından şehitler için dua edildi.

        Sarı Hatun Camisinde ise şehitler için mevlit programı düzenlendi, lokma hayrı yapıldı.

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