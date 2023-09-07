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        Kuşadası açıklarında 112 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 112 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 21:11 Güncelleme: 07.09.2023 - 21:11
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        Kuşadası açıklarında 112 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında 3 lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik korvetleri ile botları görevlendirildi.

        Durdurulan botlardaki 112 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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