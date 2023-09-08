Aydın'ın kurtuluşunun 101. yıl dönümünde şarkıcı Sefo konser verdi
Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde şarkıcı Sefo sahne aldı.
Giriş: 08.09.2023 - 00:15 Güncelleme: 08.09.2023 - 00:26
Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konser öncesi konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendilerine destek veren gençlere teşekkür etti.
Çerçioğlu, daha sonra eline aldığı Türk bayrağıyla vatandaşları selamladı.
Konuşmaların ardından sahneye çıkan Sefo, şarkılarını seslendirirken vatandaşlar da eşlik etti.