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        Aydın'ın kurtuluşunun 101. yıl dönümünde şarkıcı Sefo konser verdi

        Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde şarkıcı Sefo sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 00:15 Güncelleme: 08.09.2023 - 00:26
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        Aydın'ın kurtuluşunun 101. yıl dönümünde şarkıcı Sefo konser verdi
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        Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konser öncesi konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendilerine destek veren gençlere teşekkür etti.

        Çerçioğlu, daha sonra eline aldığı Türk bayrağıyla vatandaşları selamladı.

        Konuşmaların ardından sahneye çıkan Sefo, şarkılarını seslendirirken vatandaşlar da eşlik etti.

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