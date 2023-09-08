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        Kuşadası açıklarında 6 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 6 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 18:44 Güncelleme: 08.09.2023 - 19:24
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        Kuşadası açıklarında 6 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

        Durdurulan bottaki 6 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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