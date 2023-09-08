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        Kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu kişi Aydın'da tutuklandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde, "silahlı soygun ve kasten öldürme" suçlarından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 21:55 Güncelleme: 08.09.2023 - 21:55
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        Kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu kişi Aydın'da tutuklandı
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        Alınan bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunan bir kişi hakkında inceleme başlattı.

        Ekipler, başvuruyu yapan kadının eşi C.T'nin (40) "silahlı soygun ve kasten öldürme" suçlarından Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu bir şüpheli olduğunu tespit etti.

        Efeler Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı tutuklandı.

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