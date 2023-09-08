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        Aydın'da 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 23:17 Güncelleme: 08.09.2023 - 23:35
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        Aydın'da 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
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        Bir istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Merkez Sokak'ta şüpheli R.E'yi durdurdu.

        Çantasında 1 kilo 200 gram esrar bulunan zanlı, gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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