CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü Aydın'da kutlandı

Atatürk Kent Meydanı’ndaki törende, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ile CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

CHP İl Başkanı Saatçı, yaptığı konuşmada 100. yıla ulaşmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

CHP'nin, milletin esaretten kurtuluşuna ve ülkenin yeniden kuruluşuna öncülük eden bir parti olduğunu söyleyen Saatçı, "Mirasını bir asra dayamış bu şerefli demokrasi mücadelesinin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünün zorluklarıyla büyüyen Cumhuriyet Halk Partisinin, yarının idealleriyle daha da büyüyeceğine olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.