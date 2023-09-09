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        Nazilli'de motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet çaldığı ileri sürülen kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 18:07 Güncelleme: 09.09.2023 - 18:07
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        Nazilli'de motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
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        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dallıca Mahallesi'ndeki bir evden motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.B. olduğunu belirledi.

        "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçundan arandığı da belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

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