Aydın'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Baltaköy Mahallesi'nde Z.Ü. ile ağabeyi A.Ü. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Z.Ü, ağabeyi A.Ü'yü (61) av tüfeği ile vurdu.

Dağılan saçmalar, A.Ü'nün eşi S.Ü. (45) ile oğlu M.Ü'ye (25) de isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri anne-oğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. A.Ü. ise Adnan Menderes Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma Z.Ü'yü gözaltına aldı.