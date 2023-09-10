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        Germencik'te motosikletin çarptığı yaya yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 08:49 Güncelleme: 10.09.2023 - 08:49
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        Germencik'te motosikletin çarptığı yaya yaralandı
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        Atatürk Caddesi'nde S.A'nın kullandığı 34 RR 7181 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan, R.B'ye çarptı.

        Motosiklete çarpmamak için manevra yaparak kaldırıma çarpan K.Ç. yönetimindeki 09 AHC 438 plakalı otomobilde de hasar oluştu.

        Yaralanan kadın, olay yerine gelen ambulansla Germencik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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