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        Söke'de bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 10:39 Güncelleme: 10.09.2023 - 10:39
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        Söke'de bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
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        İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Sazlıköy Mahallesi'ndeki bir evden 2 çeyrek altın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin, kasten yaralama suçundan da aranan İ.F. olduğunu belirledi.

        Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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