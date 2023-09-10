Söke'de bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Aydın'ın Söke ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen kişi yakalandı.
Giriş: 10.09.2023 - 10:39 Güncelleme: 10.09.2023 - 10:39
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Sazlıköy Mahallesi'ndeki bir evden 2 çeyrek altın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin, kasten yaralama suçundan da aranan İ.F. olduğunu belirledi.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.