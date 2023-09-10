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        Aydın'da annesini emerken nefessiz kalan bebek öldü

        Aydın'ın Çine ilçesinde annesini emerken nefessiz kalan 3 günlük erkek bebek, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 14:23 Güncelleme: 10.09.2023 - 14:23
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        Aydın'da annesini emerken nefessiz kalan bebek öldü
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        Alınan bilgiye göre Soğancılar Mahallesi'nde yaşayan yeni evli çiftin üç gün önce dünyaya gelen bebekleri, annesini emerken nefessiz kaldı.

        İhbar üzerine eve 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Bebeğin cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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