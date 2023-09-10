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        Aydın açıklarında 72 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın açıklarında, lastik botla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 72 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 20:43 Güncelleme: 10.09.2023 - 20:43
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        Aydın açıklarında 72 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 02.10 sıralarında insansız hava aracıyla, Aydın açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi. Bölgeye, Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

        Durdurulan bottaki 52 düzensiz göçmen yakalandı.

        Dün sabah saatlerinde de lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup düzensiz göçmenin Didim açıklarında bulunduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekibi yönlendirildi. Lastik bottaki 20 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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