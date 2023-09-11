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        Aydın'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 14:39 Güncelleme: 11.09.2023 - 14:39
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        Aydın'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Kuşadası-Söke kara yolunda Söke yönüne giden Ö.B. yönetimindeki 48 ALA 426 plakalı motosiklet, Madenciler Kavşağı'ndan dönmek isteyen G.Ö. yönetimindeki 09 SM 212 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada Ö.B. ile motosiklette bulunan A.G. yaralandı.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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