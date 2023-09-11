Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 38 zanlı yakalandı
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 11.09.2023 - 17:55 Güncelleme: 11.09.2023 - 17:55
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışma kapsamında belirlenen şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı.
Aramalarda 10 kilo 550 gram esrar, 102 kök Hint keneviri, 32 tabanca fişeği, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, bir miktar sentetik uyuşturucu ile sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 38 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.