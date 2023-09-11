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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 38 zanlı yakalandı

        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 17:55 Güncelleme: 11.09.2023 - 17:55
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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 38 zanlı yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışma kapsamında belirlenen şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı.

        Aramalarda 10 kilo 550 gram esrar, 102 kök Hint keneviri, 32 tabanca fişeği, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, bir miktar sentetik uyuşturucu ile sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 38 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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