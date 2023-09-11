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        Didim açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 84 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 22:14 Güncelleme: 11.09.2023 - 22:27
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        Didim açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        ​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 84 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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