Aydın'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı Aydın'ın Çine ilçesinde iki eve düzenlenen operasyonda bir oyuncak ayı ile çeşitli bölümlere gizlenmiş silahlar ve silah yapımında kullanılan parçalar bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti soruşturması kapsamında F.K'ya ait iki eve baskın yaptı.

Evlerde yapılan aramada 1'i oyuncak ayının içine saklandığı tespit edilen toplam 6 namlusu açık tabanca, 2 dinamit lokumu, 86 tabanca fişeği ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

F.K, gözaltına alındı.