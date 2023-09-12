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        Tariş İncir Birliği, kuru incir alım fiyatını 120 lira olarak güncelledi

        Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan, sezon başında 92 lira olarak açıkladıkları kuru incir alım fiyatını 120 liraya çıkardıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 18:49 Güncelleme: 12.09.2023 - 18:56
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        Tariş İncir Birliği, kuru incir alım fiyatını 120 lira olarak güncelledi
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        Bircan, gazetecilere açıklamasında bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında kuru incir fiyatında artışa gidildiğini bildirdi.

        Geçen yıl A-4 kalite kuru inciri 54 liradan aldıklarını belirten Bircan, "Bu sene 51-55 adedi 1 kilograma tekabül eden A-4 kalite kuru incir için açıkladığımız rakam 92 liraydı. Bölgedeki yağışları da göz önüne alarak ortaklarımızın mağduriyetlerini gidermek için A-4 kalite kuru inciri 120 liraya yükselttik. Amacımız, ortaklarımızı enflasyona ezdirmeyecek şekilde fiyatı belirlemekti. İnşallah iyi bir sezon olur." dedi.

        36-40 adedi 1 kilograma denk gelen A-1 kalite inciri 140 liraya, 101-130 adedi 1 kilograma denk gelen A-11 kalite inciri de 50 liraya alacaklarını söyleyen Bircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Fiyatları göz önüne alacağımızı söylemiştik. Geçen hafta etkili olan yağış incir üreticilerini etkiledi. Biz de fiyatlarımızı tekrar gözden geçirdik. Kilogram başına yaklaşık 28 lira artış oldu. Geçen seneye göre yaklaşık yüzde 100 artış oldu. İnşallah üreticilerimiz adına hayırlı olur. Ortaklarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. İleride herhangi bir sıkıntı olursa tekrar fiyatlarımızı gözden geçiririz, ortaklarımıza destek oluruz."

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