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        Aydın açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 22:02 Güncelleme: 12.09.2023 - 22:16
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        Aydın açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İnsansız Hava Aracı'nın, Aydın açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit etmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi sevk edildi.

        Ekipler, durdurduğu lastik bottaki 34 düzensiz göçmen yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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