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        Kuşadası'nda 44 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı geçiş hazırlığı yapan 44 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:21 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:21
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        Kuşadası'nda 44 düzensiz göçmen yakalandı
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        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuştur mevkisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Yunanistan adalarına geçişe hazırlandıkları tespit edilen 14 Filistin ve 30 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, 2 şişme bot ele geçirildi.

        Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği belirtildi.

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