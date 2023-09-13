Kuşadası'nda 44 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı geçiş hazırlığı yapan 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Giriş: 13.09.2023 - 16:21 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:21
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuştur mevkisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yunanistan adalarına geçişe hazırlandıkları tespit edilen 14 Filistin ve 30 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, 2 şişme bot ele geçirildi.
Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği belirtildi.