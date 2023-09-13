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        Aydın'da Büyük Menderes Nehri kanalında balık ölümleri görüldü

        Büyük Menderes Nehri'nin Aydın il sınırlarından geçen bölümündeki bir tahliye kanalında toplu balık ölümleri tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 19:03 Güncelleme: 13.09.2023 - 19:03
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        Aydın'da Büyük Menderes Nehri kanalında balık ölümleri görüldü
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        Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, nehrin Söke ve Didim ilçelerinden geçen bölümünde yer alan tahliye kanalında suyun renginin koyulaştığının görülmesi üzerine bölgede inceleme yapıldı.

        İnceleme sonucu kanal üzerindeki sazlıklarda farklı noktalarda toplu balık ölümleri saptandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin başkanı Bahattin Sürücü, civardaki endüstriyel tesislerin arıtılmayan atık sularının tahliye kanalına döküldüğünü savundu.

        Balıkların ölüm nedeninin saptanması için analiz yapılması gerektiğini aktaran Sürücü, şunları kaydetti:

        "Halk sağlığı açısından balıkların toplanıp yenmemesi için sudan temizlenmesi gerekir. Balık ölümleri kaçınılmaz olarak her yıl tekrarlanıyor. Yukarı havzalardan başlayan sorunların yükünü, biyolojik çeşitlilik açısından çok önemli bir doğa alanı olan Büyük Menderes Deltası çekiyor."

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