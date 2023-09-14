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        Aydın'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 10:05 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:07
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        Aydın'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi'nde birinci derece arkeolojik SİT alanı içerisinde bulunan Fındıkkale Tepesi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon yaptı.

        Ekipler, S.B, S.Y, M.A ve C.K'yi suç üstü yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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