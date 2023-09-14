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        Aydın'da insan kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde 185 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 18:10 Güncelleme: 14.09.2023 - 18:10
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        Aydın'da insan kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Söke girişinde durumundan şüphelendikleri 2 kamyoneti durdurdu.

        Kamyonetlerde 185 yabancı uyruklunun bulunduğu tespit edildi, A.D ve İ.Y gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan A.D. ve İ.Y. ise sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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