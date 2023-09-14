GÜNCELLEME - Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aydın'ın Söke ilçesinde çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Giriş: 14.09.2023 - 19:34 Güncelleme: 14.09.2023 - 19:34
Sazlı Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda yangın çıktığının bildirilmesi üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Çam ağaçlarının olduğu alandaki yangına 4 helikopter ve bir uçakla havadan da müdahale edildi.
Yangın müdahale sonucu kontrol altına alındı.