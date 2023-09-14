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        GÜNCELLEME - Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Söke ilçesinde çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 19:34 Güncelleme: 14.09.2023 - 19:34
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        GÜNCELLEME - Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Sazlı Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda yangın çıktığının bildirilmesi üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Çam ağaçlarının olduğu alandaki yangına 4 helikopter ve bir uçakla havadan da müdahale edildi.

        Yangın müdahale sonucu kontrol altına alındı.

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