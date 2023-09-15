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        Aydın'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

        Aydın'da, üzerlerinde uyuşturucu bulunan yolcu otobüsündeki 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 11:56 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:56
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        Aydın'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söke ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında plakası belirtilmeyen yolcu otobüsünü durdurdu.

        Narkotik köpekleri Veston, Buzul ve Tork'un da destek verdiği aramalarda 2 yolcunun üzerinde 20 gram esrar ve 129 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan F.O. ile H.A, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

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