Aydın'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Aydın'da, üzerlerinde uyuşturucu bulunan yolcu otobüsündeki 2 kişi gözaltına alındı.
Giriş: 15.09.2023 - 11:56 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:56
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söke ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında plakası belirtilmeyen yolcu otobüsünü durdurdu.
Narkotik köpekleri Veston, Buzul ve Tork'un da destek verdiği aramalarda 2 yolcunun üzerinde 20 gram esrar ve 129 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.O. ile H.A, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.