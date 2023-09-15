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        Aydın'da 2 bin 200 makaron ele geçirildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 bin 200 makaron (içi dolu filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 12:20 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:20
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        Aydın'da 2 bin 200 makaron ele geçirildi
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        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir iş yerinde arama yaptı.

        Aramalarda, 2 bin 200 makaron, 16 bin bandrolsüz boş makaron, 250 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ve pompalı av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan R.Ş. işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

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