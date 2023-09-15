Aydın'da 2 bin 200 makaron ele geçirildi
Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 bin 200 makaron (içi dolu filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Giriş: 15.09.2023 - 12:20 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:20
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir iş yerinde arama yaptı.
Aramalarda, 2 bin 200 makaron, 16 bin bandrolsüz boş makaron, 250 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ve pompalı av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.Ş. işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.