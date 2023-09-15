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        Aydın'da üzerinde uyuşturucu bulunan motosiklet sürücüsü tutuklandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde üzerinde sentetik uyuşturucu bulunan ve gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 16:24 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:24
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        Aydın'da üzerinde uyuşturucu bulunan motosiklet sürücüsü tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye motosikletle uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        İlçe girişinde durdurulan motosiklet sürücüsünün üzerinde 207 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Y.A (38) sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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