Aydın'da üzerinde uyuşturucu bulunan motosiklet sürücüsü tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde üzerinde sentetik uyuşturucu bulunan ve gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, cezaevine gönderildi.
Giriş: 15.09.2023 - 16:24 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:24
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye motosikletle uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İlçe girişinde durdurulan motosiklet sürücüsünün üzerinde 207 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.A (38) sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.