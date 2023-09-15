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        Aydın'da motosiklet bariyere çarptı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 22:07 Güncelleme: 15.09.2023 - 22:07
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        Aydın'da motosiklet bariyere çarptı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        M.A'nın (18) kullandığı 09 AIR 547 plakalı motosiklet, Kuşadası-Söke kara yolu Davutlar Sahil Siteleri mevkisinde bariyere çarptı.

        Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Motosiklette bulunan İbrahim Bozkurt (18), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

        Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekibince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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