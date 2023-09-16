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        Hollandalı turist yüzmeyi ve dalmayı öğrendiği Kuşadası'ndan 27 yıldır kopamıyor

        ENES UZUN - Tatil için geldiği Kuşadası'nda 27 yıl önce yüzmeyi öğrenen ardından tüplü dalışta kendisini geliştiren 66 yaşındaki Hollandalı Jan Linskens, her yıl 1,5 ayını Ege'nin su altı güzelliklerini keşfetmeye harcıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 11:09 Güncelleme: 16.09.2023 - 11:09
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        Hollandalı turist yüzmeyi ve dalmayı öğrendiği Kuşadası'ndan 27 yıldır kopamıyor
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        ENES UZUN - Tatil için geldiği Kuşadası'nda 27 yıl önce yüzmeyi öğrenen ardından tüplü dalışta kendisini geliştiren 66 yaşındaki Hollandalı Jan Linskens, her yıl 1,5 ayını Ege'nin su altı güzelliklerini keşfetmeye harcıyor.

        Hollanda'da yaşayan yazılım mühendisi Jan Linskens, 1996 yılında tatil için geldiği Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yüzmeyi öğrendi.

        İlçenin doğası ve denizine hayran kalan Linskens, ertesi yıl tekrar geldiğinde su altının güzelliklerini görebilmek için tüplü dalış eğitimi almaya başladı.

        Eğitimlerini tamamlayarak 1998 yılında ilk dalışını yapan Linskens, 25 yıldır dalış yapmak ve arkadaşlarıyla bir araya gelmek için tatillerini Kuşadası'nda geçiriyor.

        Linskens, AA muhabirine, Türkiye'ye özellikle de Kuşadası'na adeta aşık olduğunu, buranın su altı güzelliğinin kendisini büyülediğini söyledi.

        Türkiye'ye gelmeden önce yüzme bilmiyorken şimdi profesyonel dalgıç olmasının kendisini de şaşırttığını aktaran Linskens, "Türkiye'deki su altı habitatı güzel, aynı zamanda güzel arkadaşlıklar, güzel yemekler, güzel konaklama yerleri buna benzer nedenlerden dolayı Kuşadası'na devamlı gelip gitmeye başladım." dedi.

        Gelecekte Kuşadası'na yerleşmeyi planladığını aktaran Linskens, "İlk tatile başladığım zamanlar 2 haftalığına geliyordum. Yıllar içinde tatilimi 4 haftaya çıkardım, yaklaşık 4-5 seneden beri 6 haftaya çıkardım. 6 hafta da yetmiyor ama benim de çalışıp para kazanmam gerekiyor. Seneye 8 haftalık tatille Türkiye'de olacağım. Tatilimin hepsini Türkiye'de arkadaşlarımın yanında geçirmek için can atıyorum." diye konuştu.

        - Resif dalışları ve uçak batığı

        Yurt dışından dalış yapmak isteyenleri ilçeye davet ettiğini söyleyen Linskens, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Herkesin mutlaka buraları gelip görmesi lazım. Kuşadası, resif dalışı ve mağara dalışı imkanlarının yanı sıra dünyanın en büyük uçak batıklarından bir tanesi olan Airbus A300 batığına da sahip. Bu batık birçok balığı su altında besliyor ve onlara ev sahipliği yapıyor. Bu dalış noktalarını görmek için tüm dalgıçları buraya davet ediyorum."

        Dalış merkezi sahibi ve eğitmen Tağmaç Saraçoğlu da dalış için yurt dışından birçok misafirin geldiğini fakat Linskens'la ayrı bir bağ kurduklarını belirterek, "Jan, 25 yıldan beri her yıl sadece dalış yapmak için geliyor. Jan'ın buraya gelmesini sağladığımız için çok mutluyuz, bu bizim için bir gurur kaynağı." diye konuştu.

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