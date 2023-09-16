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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde arazide ekili 25 kök hint keneviri ile kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 21:34 Güncelleme: 16.09.2023 - 21:38
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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Aydın’ın Germencik ilçesinde arazide ekili 25 kök hint keneviri ile kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri, Neşetiye Mahallesi Yaka mevkisinde hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan aramada 25 kök hint keneviri ile 2 kilo 526 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan F.D’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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