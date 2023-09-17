Aydın'da sahte içki imal ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte içki imal ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.
Giriş: 17.09.2023 - 15:06 Güncelleme: 17.09.2023 - 15:06
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte içki imal ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi'deki bir iş yerinde sahte rakı imal edildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada 8 şişe sahte rakı, 5 litre etil alkol ile çeşitli markalara ait boş içki şişesi ele geçirdi.
Operasyonda E.H, gözaltına alındı.