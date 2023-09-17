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        Aydın'da sahte içki imal ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte içki imal ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 15:06 Güncelleme: 17.09.2023 - 15:06
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        Aydın'da sahte içki imal ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte içki imal ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi'deki bir iş yerinde sahte rakı imal edildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada 8 şişe sahte rakı, 5 litre etil alkol ile çeşitli markalara ait boş içki şişesi ele geçirdi.

        Operasyonda E.H, gözaltına alındı.

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