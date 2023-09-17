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        Rektör Bülent Kent, Adnan Menderes'in çalışanını ziyaret etti

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, merhum Başbakan Adnan Menderes'in sağlığı döneminde çiftliğinde çalışan 93 yaşındaki Münevver Çıkrık'ı evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 15:35 Güncelleme: 17.09.2023 - 15:45
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        Rektör Bülent Kent, Adnan Menderes'in çalışanını ziyaret etti
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        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, merhum Başbakan Adnan Menderes'in sağlığı döneminde çiftliğinde çalışan 93 yaşındaki Münevver Çıkrık'ı evinde ziyaret etti.

        Prof. Dr. Bülent Kent, ziyarette Çakırbeyli Mahallesi'nde yaşayan Münevver Çıkrık'ın elini öptü. Münevver Çıkrık, Menderes'le ilgili hatıralarını anlattı.

        Bülent Kent, Adnan Menderes'in ölüm yıl dönümünde, Menderes ve dava arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını belirtti.

        Kent'in ziyaretine ilişkin görüntüler, bir klip haline getirilerek sosyal medyadan da paylaşıldı.

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