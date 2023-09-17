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        Aydın açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 21:25 Güncelleme: 17.09.2023 - 21:25
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        Aydın açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı
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        Aydın açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Aydın açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

        Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 38 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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