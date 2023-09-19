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        Aydın'da 49 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde 49 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 10:54 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:54
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        Aydın'da 49 düzensiz göçmen yakalandı
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        Aydın'ın Didim ilçesinde 49 düzensiz göçmen yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mavişehir Mahallesi'ndeki Sırtlan Koyu Mevkisi'nde devriye esnasında makilik alanda gizlenmiş bir grubu gördü.

        Bölgeye giden ekipler 45'i Afganistan, 4'ü İran uyruklu 49 kişiyi yakaladı.

        Alanın yaklaşık 100 metre yakınında bulunan ve insan kaçakçısı oldukları sanılan 3 şüpheli de gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler işlemin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise tutuklandı.

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