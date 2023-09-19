Aydın'da Gaziler Günü kapsamında tören düzenlendi Aydın'ın Efeler ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende Vali Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş, Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği ile Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği üyelerince Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Gaziler adına konuşan İlhan Urhan, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşayan Türk milletinin neferi olarak vatan için canlarını seve seve feda edebileceklerini söyledi.

Konuşmanın ardından katılımcılar, dernekleri ziyaret etti.

Programa AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Baro Başkanı Anıl Yetkişkin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.