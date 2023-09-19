Germencik ve Çine'de 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında tören düzenlendi
Aydın'ın Germencik ve Çine ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Aydın'ın Germencik ve Çine ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Çine Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Kaymakamı Murat Büyükköse ve Çine Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Burada polis memuru gazi Mustafa Uzun günün önemine ilişkin konuşma yaptı.
Törene İlçe Emniyet Müdürü Öner Oflaz, İlçe Jandarma Komutanı Memiş Arı, Cumhuriyet Savcısı Umut Dinçer ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
- Germencik
Germencik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende de Kaymakam Turgay Gülenç ve Belediye Başkanı Fuat Öndeş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törenin ardından gaziler için verilen yemekte İlçe Müftüsü Selman Coşkun tarafından dua edildi.