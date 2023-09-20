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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 10:56 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:56
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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı yapılan bir eve operasyon düzenledi.

        İkametteki aramalarda 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu, 210 gram kubar esrar, hassas terazi, tabanca, tüfek, 6 cep telefonu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan İ.Z. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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