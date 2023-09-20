Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı yapılan bir eve operasyon düzenledi.
İkametteki aramalarda 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu, 210 gram kubar esrar, hassas terazi, tabanca, tüfek, 6 cep telefonu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.Z. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.