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        Germencik'te incir yarışması sonuçlandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen incir yarışmasında üretici Durmuş Şahin birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:56 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:40
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        Germencik'te incir yarışması sonuçlandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen incir yarışmasında üretici Durmuş Şahin birinci oldu.

        Germencik Belediyesi Konferans Salonu'nda, 20. İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen yarışmaya 17 üretici, kuru incirleriyle katıldı.

        Kuru incirleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve İncir Araştırma Enstitüsünden uzmanlar değerlendirdi.

        Yarışma sonunda Durmuş Şahin birinci, Gülçin Akkaya ikinci, Mürsel Sarıoğlu ise üçüncü oldu.

        Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22, 23 ve 24 Eylül'de konserler ve bir dizi etkinliklerin yapılacağı festivale herkesi beklediklerini bildirdi.

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