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        Aydın'da sürücü ve yanındaki kişi, seyir halindeki otomobilin üzerine çıktı

        Aydın'da seyir halindeki otomobilin üzerine çıkan sürücü ve yanındaki kişi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 20:04 Güncelleme: 20.09.2023 - 20:04
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        Aydın'da sürücü ve yanındaki kişi, seyir halindeki otomobilin üzerine çıktı
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        Aydın'da seyir halindeki otomobilin üzerine çıkan sürücü ve yanındaki kişi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen bir otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi araç seyir halindeyken tehlikeli hareketler yaptı.

        Şoför ve yanındaki kişi seyir halindeki otomobilin üzerine çıktı. Bir süre bu şekilde seyahat eden iki kişi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Kameraya yansıyan görüntülerde, araçtaki kişinin, sürücü direksiyon başındayken aracın üzerine çıktığı görülüyor. Sürücünün de araç belli bir hıza ulaştıktan sonra aracın üzerine çıkarak arkadaşına eşlik ettiği cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        O anlarda caddede başka bir aracın olmadığı kayıtlara yansıdı.

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