Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyolda devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 21.09.2023 - 10:11 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:32
Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyolda devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Görkem Taşdemir'in (23) kullandığı 07 AVG 989 plakalı motosiklet, Aydın-İzmir otoyolu Abdurrahmanlar Mahallesi'nde refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Taşdemir, yola savruldu.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.