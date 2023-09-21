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        Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyolda devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 10:11 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:32
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        Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyolda devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Görkem Taşdemir'in (23) kullandığı 07 AVG 989 plakalı motosiklet, Aydın-İzmir otoyolu Abdurrahmanlar Mahallesi'nde refüje çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle Taşdemir, yola savruldu.

        Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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