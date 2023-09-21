Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samailli Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
İkametteki aramada 820 gram esrar, 13 kök Hint keneviri, 350 gram kenevir tohumu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Y. işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.