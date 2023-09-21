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        Efeler'de kötü koku şikayetlerine konu olan evlerde temizlik yapıldı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde farklı mahallelerdeki 5 evden yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 12:36 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:39
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        Efeler'de kötü koku şikayetlerine konu olan evlerde temizlik yapıldı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde farklı mahallelerdeki 5 evden yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarıldı.

        Köprülü Veysipaşa, Orta, Meşrutiyet ve Kemer mahallerinde kötü koku nedeniyle şikayetlere konu olan evlere Efeler Belediyesi temizlik ve zabıta ekipleri yönlendirildi.

        Yalnız yaşayan insanların bulunduğu evlere temizlik personeli özel kıyafetlerle girdi.

        Ekipler 5 evden 10 kamyona yakın çöp çıkardı.

        Temizlenen evlerde ilaçlama yapıldı.

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