Efeler'de kötü koku şikayetlerine konu olan evlerde temizlik yapıldı
Aydın'ın Efeler ilçesinde farklı mahallelerdeki 5 evden yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde farklı mahallelerdeki 5 evden yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarıldı.
Köprülü Veysipaşa, Orta, Meşrutiyet ve Kemer mahallerinde kötü koku nedeniyle şikayetlere konu olan evlere Efeler Belediyesi temizlik ve zabıta ekipleri yönlendirildi.
Yalnız yaşayan insanların bulunduğu evlere temizlik personeli özel kıyafetlerle girdi.
Ekipler 5 evden 10 kamyona yakın çöp çıkardı.
Temizlenen evlerde ilaçlama yapıldı.