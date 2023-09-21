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        Aydın'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi

        Aydın'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 16:41 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:48
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        Aydın'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi
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        Aydın'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kuşadası ilçesinde bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Metin Çolak, aile yapısının çok daha yakından ele alınması gerektiği belirtti.

        Ailenin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat, uygulamalar ve bu konuda geliştirilmesi gereken alanların raporlaştırıldığını belirten Çolak, "İş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik geliştirilebilecek politikalar ve ailenin korunmasına ilişkin hak ve sorumlulukların güvence kapsamının nasıl genişletileceğine yönelik yapılacak çalışmaları ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmeleri amacıyla alınabilecek ek tedbirler raporlaştırıldı ve bakanlığımıza sunulacak." ifadelerini kullandı.

        Çalıştayda katılımcılara, "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", "Aile, Çevre ve İklim", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler", "Aile ve Sağlık" ile "Aile ve Sivil Toplum Kuruluşları" konularında bilgi verildi.

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