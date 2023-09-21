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        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 18:04 Güncelleme: 21.09.2023 - 18:04
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        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        İsmail Sağıroğlu (33) idaresindeki 09 BS 992 plakalı otomobil, Aydın-İzmir kara yolu Atatürk Caddesi'nde Uğur Karakobak (20) yönetimindeki 09 TB 181 plakalı otomobille çarpıştı.

        Haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerle otomobillerdeki Ahmet (63) ve Gönül Sağıroğlu (60) ile Devran İlçebaylık (20) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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